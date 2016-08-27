Число погибших в результате землетрясения в Италии увеличилось до 281

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РИМ, 27 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате землетрясения в центральной Италии возросло до 281 человека.
Об этом сообщил телеканал RAI News.
В области Марке, пострадавшей от подземных толчков, больше не осталось людей, числящихся пропавшими без вести. В городе Аматриче в столичной области Лацио спасатели продолжают поиски 15 человек, судьба которых остается неизвестной.
Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел в среду в 03:36 по местному времени (04:36 мск), затем последовал толчок магнитудой 5,4. Землетрясение, затронувшее обширную зону Апеннинского хребта, привело к значительным разрушениям.