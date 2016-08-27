Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число погибших в результате землетрясения в Италии увеличилось до 281

Происшествия
27 августа, 2:41 UTC+3 РИМ РИМ 27, августа. /ТАСС
В области Марке, пострадавшей от подземных толчков, больше не осталось людей, числящихся пропавшими без вести
Материал из 1 страницы
© EPA/CRISTIANO CHIODI

РИМ, 27 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате землетрясения в центральной Италии возросло до 281 человека.

Галерея
16 фото

Мощное землетрясение произошло в центральной Италии

Об этом сообщил телеканал RAI News. 

В области Марке, пострадавшей от подземных толчков, больше не осталось людей, числящихся пропавшими без вести. В городе Аматриче в столичной области Лацио спасатели продолжают поиски 15 человек, судьба которых остается неизвестной.

Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел в среду в 03:36 по местному времени (04:36 мск), затем последовал толчок магнитудой 5,4. Землетрясение, затронувшее обширную зону Апеннинского хребта, привело к значительным разрушениям.

Смотрите также

СМИ: почти 460 подземных толчков зафиксировано в Италии более чем за сутки
Великобритания предложила помощь Италии в ликвидации последствий землетрясения
Юрий Башмет начал свое турне в Италии с минуты молчания

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Землетрясение в Италии
Страны
Италия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
После пожара: чем помочь жителям практически уничтоженного огнем дагестанского села
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
6
Число пострадавших из-за тайфуна "Миндуль" в Японии возросло до 67
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: претензии к России по поводу проверки боеготовности необоснованны
2
Объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона появилось в интернете
3
СК проверяет информацию об инциденте с ребенком на борту самолета Новосибирск - Москва
4
СМИ: ВВС США расследуют дело о сексуальном домогательстве к женщине-генералу
5
ДНР: в здании районного комиссариата Донецка произошел взрыв
6
Контактная группа объявила бессрочное прекращение огня с 1 сентября
7
СМИ: Тереза Мэй задействует статью о выходе из ЕС без согласования с парламентом
Темы дня
Реклама