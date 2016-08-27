Теплоход сел на мель в Якутии, на борту находится более 100 человек

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ЯКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Пассажирский теплоход "Степан Аржаков" сел на мель на реке Лене в Якутии из-за сильного ветра, на борту судна находятся 109 человек. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС.
"В восьми километрах выше по течению от населенного пункта Батамай Кобяйского района на реке Лене из-за сильного бокового ветра ... сел на мель теплоход "Степан Аржаков". На судне находятся 98 пассажиров и экипаж из 11 человек", - говорится в сообщении. По данным МЧС, судно прибило к правому берегу.
Вертолет Ми-8 уже вылетел на место происшествия для эвакуации пассажиров. В одном из близлежащих сел для них развернут пункт временного размещения с горячим питанием, организована работа психолога.
Теплоход осуществлял пассажирские перевозки из поселка Жиганск Жиганского района в город Якутск.