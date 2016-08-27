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На двух автодорогах Магаданской области ограничено движение из-за ливней

Происшествия
27 августа, 4:33 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 27, августа. /ТАСС
На всех поврежденных стихией участках ведутся ремонтные работы
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ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Участки двух территориальных дорог оказались повреждены ливнями в Магаданской области, движение транспорта на них ограничено, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС.

"В результате выпадения осадков повреждены участки дорог на 5 км территориальной автодороги "Солнечный - Ола". Для всех видов транспорта проезд временно закрыт. Кроме этого на 40 км территориальной автодороги "Магадан - Балаганное - Талон" ограничено движение для легкового автотранспорта", - отметили в ДВРЦ.

По словам представителя ведомства, скопление транспорта из-за ограничений на дорогах нет. "Больных, нуждающихся в срочной медицинской помощи нет", - подчеркнули в МЧС.

Как уточнили корреспонденту ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по Магаданской области, в настоящее время на всех поврежденных участках ведутся ремонтные работы. Спасатели рекомендуют автомобилистам во избежание дорожно- транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций воздержаться от поездок на личном транспорте по территориальным дорогам Магаданской области.

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