На двух автодорогах Магаданской области ограничено движение из-за ливней

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ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Участки двух территориальных дорог оказались повреждены ливнями в Магаданской области, движение транспорта на них ограничено, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС.
"В результате выпадения осадков повреждены участки дорог на 5 км территориальной автодороги "Солнечный - Ола". Для всех видов транспорта проезд временно закрыт. Кроме этого на 40 км территориальной автодороги "Магадан - Балаганное - Талон" ограничено движение для легкового автотранспорта", - отметили в ДВРЦ.
По словам представителя ведомства, скопление транспорта из-за ограничений на дорогах нет. "Больных, нуждающихся в срочной медицинской помощи нет", - подчеркнули в МЧС.
Как уточнили корреспонденту ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по Магаданской области, в настоящее время на всех поврежденных участках ведутся ремонтные работы. Спасатели рекомендуют автомобилистам во избежание дорожно- транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций воздержаться от поездок на личном транспорте по территориальным дорогам Магаданской области.