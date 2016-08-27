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Режим КТО частично введен в Нальчике и Чегемском районе КБР

Происшествия
27 августа, 6:57 дата обновления: 27 августа, 7:42 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 27, августа. /ТАСС
В селе Нартан идут поиски членов незаконных вооруженных формирований
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© ИТАР-ТАСС/НАК РФ/NewsTeam/Архив

НАЛЬЧИК, 27 августа. /ТАСС/. Поиски членов незаконных вооруженных формирований в настоящее время идут в селе Нартан Чегемского района Кабардино-Балкарии (КБР), сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах республики.

"В селении Нартан ведется поиск скрывающихся членов НВФ. Часть населенного пункта оцеплена", - сказал источник.

Ранее в оперативном штабе республики сообщили ТАСС, что в части города Нальчика и Чегемского района введен режим кнтертеррористической операции.

"С 06:20 мск на части территории города Нальчика и Чегемского района введен режим контртеррористической операции", - сказали в штабе.

В период проведения КТО вплоть до особого распоряжения на этой территории будет действовать ряд специальных мер и ограничений.

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