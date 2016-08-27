Режим КТО частично введен в Нальчике и Чегемском районе КБР

НАЛЬЧИК, 27 августа. /ТАСС/. Поиски членов незаконных вооруженных формирований в настоящее время идут в селе Нартан Чегемского района Кабардино-Балкарии (КБР), сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах республики.

"В селении Нартан ведется поиск скрывающихся членов НВФ. Часть населенного пункта оцеплена", - сказал источник.

Ранее в оперативном штабе республики сообщили ТАСС, что в части города Нальчика и Чегемского района введен режим кнтертеррористической операции.

"С 06:20 мск на части территории города Нальчика и Чегемского района введен режим контртеррористической операции", - сказали в штабе.

В период проведения КТО вплоть до особого распоряжения на этой территории будет действовать ряд специальных мер и ограничений.