Режим КТО частично введен в Нальчике и Чегемском районе КБР

На западе Москвы водитель скрылся после наезда на пешеходов, одна женщина погиблаПроисшествия 27 августа, 7:24
В результате крушения самолета на авиашоу в Китае погиб пилотПроисшествия 27 августа, 7:09
Режим КТО частично введен в Нальчике и Чегемском районе КБРПроисшествия 27 августа, 6:57
Теплая и солнечная суббота ждет жителей столичного регионаМосква 27 августа, 6:05
Авиацию с запада и из центра РФ перебросят в ходе проверки на юг страныАрмия и ОПК 27 августа, 6:04
Диск с секретными данными DCNS об индийских подлодках австралиец получил по почтеМеждународная панорама 27 августа, 5:46
СБ ООН осудил запуск баллистической ракеты КНДРМеждународная панорама 27 августа, 5:36
Шойгу проверит в Красноярске боеготовность войск и выполнение гособоронзаказаАрмия и ОПК 27 августа, 4:58
"Стрижи", "Беркуты", "Русские витязи" и "Соколы России" выступят на форуме "Армия-2016"Армия и ОПК 27 августа, 4:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НАЛЬЧИК, 27 августа. /ТАСС/. Поиски членов незаконных вооруженных формирований в настоящее время идут в селе Нартан Чегемского района Кабардино-Балкарии (КБР), сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах республики.
"В селении Нартан ведется поиск скрывающихся членов НВФ. Часть населенного пункта оцеплена", - сказал источник.
Ранее в оперативном штабе республики сообщили ТАСС, что в части города Нальчика и Чегемского района введен режим кнтертеррористической операции.
"С 06:20 мск на части территории города Нальчика и Чегемского района введен режим контртеррористической операции", - сказали в штабе.
В период проведения КТО вплоть до особого распоряжения на этой территории будет действовать ряд специальных мер и ограничений.