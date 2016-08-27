В результате крушения самолета на авиашоу в Китае погиб пилот

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ПЕКИН, 27 августа. /ТАСС/. Пилот погиб в результате крушения небольшого самолета на авиашоу в Китае. Об этом сообщил телеканал CCTV.
Авиашоу проходило в городском округе Чжанъе провинции Ганьсу на северо-западе страны.
Данные о разрушениях отсутствуют.