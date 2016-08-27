В Индии пассажирский поезд врезался в группу слонов

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 августа. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. По меньшей мере три слона погибли в субботу ночью в индийском штате Западная Бенгалия, когда поезд врезался в группу животных, переходивших железнодорожные пути. Как сообщает телеканал NDTV, еще один слон ранен.

По данным телеканала, пассажирский поезд насмерть сбил двух самок и детеныша. На место их гибели вызваны эксперты министерства окружающей среды и лесного хозяйства, которые должны разобраться в обстоятельствах происшествия. Движение на этом участке железной дороги остановлено.

Это уже не первый случай гибели хоботных на железнодорожных путях в Западной Бенгалии за последнее время. В мае этого года поезд сбил насмерть четырех животных, 2013 году при таких же обстоятельствах погибла семья из семи слонов. Сообщения о гибели слонов на железных дорогах периодически приходят и из других регионов страны.

Экологи требуют от властей принять меры для защиты этих животных, предлагают оградить особо опасные участки железнодорожных путей, идущих через джунгли. В стране действует законодательство по охране хоботных, убийство этих животных и охота на них строго запрещены. Каждые пять лет эксперты проводят перепись слонов, очередная начнется в октябре этого года. По данным предыдущей переписи 2011-2012 годов, в Индии обитают около 30 тысяч слонов, при этом в начале XX века их поголовье, по разным оценкам, оставляло более 200 тысяч.