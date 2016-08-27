Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Индии пассажирский поезд врезался в группу слонов

Происшествия
27 августа, 7:22 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов
Погибли две самки и детеныш, еще один слон ранен
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 августа. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. По меньшей мере три слона погибли в субботу ночью в индийском штате Западная Бенгалия, когда поезд врезался в группу животных, переходивших железнодорожные пути. Как сообщает телеканал NDTV, еще один слон ранен.

Смотрите также

На севере Шри-Ланки поезд насмерть сбил четырех слонов

По данным телеканала, пассажирский поезд насмерть сбил двух самок и детеныша. На место их гибели вызваны эксперты министерства окружающей среды и лесного хозяйства, которые должны разобраться в обстоятельствах происшествия. Движение на этом участке железной дороги остановлено.

Это уже не первый случай гибели хоботных на железнодорожных путях в Западной Бенгалии за последнее время. В мае этого года поезд сбил насмерть четырех животных, 2013 году при таких же обстоятельствах погибла семья из семи слонов. Сообщения о гибели слонов на железных дорогах периодически приходят и из других регионов страны.

Экологи требуют от властей принять меры для защиты этих животных, предлагают оградить особо опасные участки железнодорожных путей, идущих через джунгли. В стране действует законодательство по охране хоботных, убийство этих животных и охота на них строго запрещены. Каждые пять лет эксперты проводят перепись слонов, очередная начнется в октябре этого года. По данным предыдущей переписи 2011-2012 годов, в Индии обитают около 30 тысяч слонов, при этом в начале XX века их поголовье, по разным оценкам, оставляло более 200 тысяч.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Индия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
После пожара: чем помочь жителям практически уничтоженного огнем дагестанского села
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
6
Число пострадавших из-за тайфуна "Миндуль" в Японии возросло до 67
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Керри: переговоры по Сирии и Украине были длинные, но конструктивные
2
ДНР: в здании районного комиссариата Донецка произошел взрыв
3
СМИ: Тереза Мэй задействует статью о выходе из ЕС без согласования с парламентом
4
СК проверяет информацию об инциденте с ребенком на борту самолета Новосибирск - Москва
5
СМИ: ВВС США расследуют дело о сексуальном домогательстве к женщине-генералу
6
В Кентукки двум посетителям McDonald's подали бургеры с червями
7
Режим КТО частично введен в Нальчике и Чегемском районе КБР
Темы дня
Реклама