На западе Москвы водитель скрылся после наезда на пешеходов, одна женщина погибла

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Водитель на автомобиле Mercedes сбил двух человек на западе Москвы, после чего скрылся, одна из пострадавших погибла на месте ДТП.

Об этом ТАСС сообщили в столичной госавтоинспекции.

"Водитель на автомобиле Mercedes совершил наезд на двух пешеходов, одна из которых, женщина, погибла на месте ЧП. После ДТП водитель бросил машину и с места происшествия скрылся", - сказали в управлении.

Владелец машины установлен, ведутся его поиски, добавил собеседник агентства.