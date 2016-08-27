Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На западе Москвы водитель скрылся после наезда на пешеходов, одна женщина погибла

Происшествия
27 августа, 7:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
Владелец машины установлен, ведутся его поиски
Материал из 1 страницы
© ИТАР-ТАСС/Сергей Фадеичев

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Водитель на автомобиле Mercedes сбил двух человек на западе Москвы, после чего скрылся, одна из пострадавших погибла на месте ДТП.

Смотрите также

Легковушка насмерть сбила пенсионера в Подмосковье
В центре Москвы на тротуаре грузовик сбил женщину

Об этом ТАСС сообщили в столичной госавтоинспекции.

"Водитель на автомобиле Mercedes совершил наезд на двух пешеходов, одна из которых, женщина, погибла на месте ЧП. После ДТП водитель бросил машину и с места происшествия скрылся", - сказали в управлении.

Владелец машины установлен, ведутся его поиски, добавил собеседник агентства.

Смотрите также
Как сократить число ДТП: план правительства и инициативы Госдумы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
После пожара: чем помочь жителям практически уничтоженного огнем дагестанского села
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
6
Число пострадавших из-за тайфуна "Миндуль" в Японии возросло до 67
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Керри: переговоры по Сирии и Украине были длинные, но конструктивные
2
ДНР: в здании районного комиссариата Донецка произошел взрыв
3
СМИ: Тереза Мэй задействует статью о выходе из ЕС без согласования с парламентом
4
СК проверяет информацию об инциденте с ребенком на борту самолета Новосибирск - Москва
5
СМИ: ВВС США расследуют дело о сексуальном домогательстве к женщине-генералу
6
В Кентукки двум посетителям McDonald's подали бургеры с червями
7
Режим КТО частично введен в Нальчике и Чегемском районе КБР
Темы дня
Реклама