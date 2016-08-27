В Москве из больницы сбежал подозреваемый в убийстве

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве сбежал из под следствия на севере столицы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
"Подозреваемый в убийстве сбежал из медицинского учреждения, где находился под охраной сотрудников частного охранного предприятия", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе полиции факт побега из медучреждения на улице 8-го Марта подтвердили, не уточнив подробностей.