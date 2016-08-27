На северо-востоке Москвы горит административно-складское здание

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Склад горит на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
"Пожар произошел на складе на Алтуфьевском шоссе в доме 5", - сказал собеседник агентства. Пожарные спасли более десяти человек.
"Прибывшие на место ЧП сотрудники пожарно-спасательных подразделений проводят эвакуацию людей. По предварительным данным, площадь пожара составляет порядка 100-150 кв. м", - сказал собеседник агентства.
Источник в правоохранительных органах сообщил об одном погибшем.
"В здании могут еще оставаться люди", - сказал он.
Пожар пока не удается локализовать. Ему присвоена вторая, повышенная категория сложности.