Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На северо-востоке Москвы горит административно-складское здание

Происшествия
27 августа, 8:26 дата обновления: 27 августа, 9:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
ЧП произошло на Алтуфьевском шоссе. Уже известно об одном погибшем
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Склад горит на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Пожар произошел на складе на Алтуфьевском шоссе в доме 5", - сказал собеседник агентства. Пожарные спасли более десяти человек.

"Прибывшие на место ЧП сотрудники пожарно-спасательных подразделений проводят эвакуацию людей. По предварительным данным, площадь пожара составляет порядка 100-150 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах сообщил об одном погибшем.

"В здании могут еще оставаться люди", - сказал он.

Пожар пока не удается локализовать. Ему присвоена вторая, повышенная категория сложности.

Видео опубликовано Vitaliy (@breaker177)

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
После пожара: чем помочь жителям практически уничтоженного огнем дагестанского села
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
6
Число пострадавших из-за тайфуна "Миндуль" в Японии возросло до 67
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На западе Москвы водитель скрылся после наезда на пешеходов, одна женщина погибла
2
СМИ: Тереза Мэй задействует статью о выходе из ЕС без согласования с парламентом
3
В Кентукки двум посетителям McDonald's подали бургеры с червями
4
Источник: двое боевиков ликвидированы в ходе спецоперации в Кабардино-Балкарии
5
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
6
На северо-востоке Москвы горит административно-складское здание
7
СМИ: ВВС США расследуют дело о сексуальном домогательстве к женщине-генералу
Темы дня
Реклама