На северо-востоке Москвы горит административно-складское здание

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Склад горит на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Пожар произошел на складе на Алтуфьевском шоссе в доме 5", - сказал собеседник агентства. Пожарные спасли более десяти человек.

"Прибывшие на место ЧП сотрудники пожарно-спасательных подразделений проводят эвакуацию людей. По предварительным данным, площадь пожара составляет порядка 100-150 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах сообщил об одном погибшем.

"В здании могут еще оставаться люди", - сказал он.

Пожар пока не удается локализовать. Ему присвоена вторая, повышенная категория сложности.

Видео опубликовано Vitaliy (@breaker177) Авг 26 2016 в 10:02 PDT