Велосипедный шлем спас жизнь главе Virgin Group Ричарду Брэнсону

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ЛОНДОН, 27 августа. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Велосипедный шлем спас жизнь одному из самых знаменитых предпринимателей мира Ричарду Брэнсону, который получил травмы при падении с велосипеда на карибском острове Верджин-Горда, входящем в группу Британских Виргинских островов. Об этом в пятницу сообщило агентство Press Association, хотя сам инцидент произошел еще в минувший понедельник.
"Я спускался с холма в сторону залива Леверик, когда внезапно стало по-настоящему темно, и я умудрился налететь на "спящего полицейского" (так в Великобритании именуют искусственную неровность, неофициально прозванную в России "лежачим полицейским"). Я помню, что затем меня выбросило через руль велосипеда, и вся моя жизнь буквально пронеслась у меня перед глазами. Я действительно подумал, что умру", - приводит агентство признание сэра Ричарда.
По словам бизнесмена, он пролетел головой вперед в направлении дороги с бетонным покрытием, но, к счастью, основной удар пришелся не на лоб, а на плечо и щеку. "И еще на мне был шлем, который спас мою жизнь", - добавил Брэнсон. Он также сообщил, что в результате этого происшествия серьезно повредил щеку.
При этом Брэнсону, похоже, повезло, что он все-таки упал, а не остался в велосипедном седле. Дело в том, что его велосипед улетел вниз с утеса. Позднее его подняли наверх в совершенно искореженном виде.
Своим падением сэр Ричард невольно "отметил" и пришедшуюся на столь неудачный день пятую годовщину далеко не самого приятного события в его жизни - пожара, который уничтожил знаменитый дом Брэнсона на принадлежащем ему острове Некер, расположенном рядом с Верджин-Гордой. Когда-то это поместье, которое британский бизнесмен периодически сдавал в аренду знаменитостям, считалось самым дорогим отелем в мире.
Брэнсон владеет многопрофильным холдингом Virgin Group, объединяющим более 400 компаний, в частности в сфере звукозаписи, авиа- и железнодорожных перевозок, исследований космоса, сотовой связи, кабельного телевидения, радио и др.