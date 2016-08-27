Режим контртеррористической операции отменен в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 27 августа. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО), введенный в субботу утром в части города Нальчика и Чегемского района Кабардино-Балкарии (КБР), отменен.

Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе республики.

"В связи с отсутствием угрозы жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей начальником УФСБ России по КБР Олегом Усовым принято решение о снятии режима КТО, действовавшего с 06:20 мск 27 августа на части территории городского округа Нальчик и Чегемского муниципального района с 09:00 мск", - говорится в сообщении.

Ранее источник в правоохранительных структурах республики сообщил ТАСС, что во время спецоперации ликвидированы двое членов бандподполья. Потерь среди силовиков и гражданского населения нет.