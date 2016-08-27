Режим контртеррористической операции отменен в Кабардино-Балкарии

Мутко: никто в IAAF не поздравил Исинбаеву с избранием в комиссию спортсменов МОКСпорт 27 августа, 11:31
Мутко: Федерация тяжелой атлетики России может лишиться государственной аккредитацииСпорт 27 августа, 11:19
Путин приветствовал участников фестиваля "Спасская башня"Общество 27 августа, 11:00
Мутко: Минспорт РФ подаст иски в суды на авторов, обвинявших Россию в поддержке допингаСпорт 27 августа, 10:38
Российский оркестр выступил на фестивале танго в АргентинеКультура 27 августа, 10:36
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человекПроисшествия 27 августа, 10:31
На Урале представили самую большую в России армию "Звездных войн" из LEGOОбщество 27 августа, 10:20
Eni остановила добычу на платформе Goliat в Баренцевом мореЭкономика и бизнес 27 августа, 10:01
Шувалов считает целесообразным переход к акционерной модели санации банковЭкономика и бизнес 27 августа, 10:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НАЛЬЧИК, 27 августа. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО), введенный в субботу утром в части города Нальчика и Чегемского района Кабардино-Балкарии (КБР), отменен.
Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе республики.
"В связи с отсутствием угрозы жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей начальником УФСБ России по КБР Олегом Усовым принято решение о снятии режима КТО, действовавшего с 06:20 мск 27 августа на части территории городского округа Нальчик и Чегемского муниципального района с 09:00 мск", - говорится в сообщении.
Ранее источник в правоохранительных структурах республики сообщил ТАСС, что во время спецоперации ликвидированы двое членов бандподполья. Потерь среди силовиков и гражданского населения нет.