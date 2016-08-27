СМИ: в аэропорту Таллина была проведена эвакуация после сообщения о бомбе

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ТАЛЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Более 200 пассажиров Таллинского аэропорта им. Леннарта Мэри были эвакуированы в субботу утром после ложного сообщения о бомбе. Об этом сообщает интернет-портал Postimees со ссылкой на местную полицию.
По его данным, один из пассажиров заявил о взрывном устройстве, когда проходил регистрацию на стойке. На данный момент полиция задержала этого пассажира и возбудила уголовное дело. Из-за угрозы взрыва из аэропорта были эвакуированы 200 человек, находившиеся в зоне контроля.
Отмечается, что сообщение о бомбе поступило в 5:30 утра местного времени (совпадает с московским), но уже в 6:24 пассажирам вновь разрешили вернуться в аэропорт. В результате инцидента ни один рейс отменен не был.
Этим летом Таллинский аэропорт уже усиливал меры безопасности в связи с террористической угрозой. 25 июля неизвестный угрожал взорвать самолет, выполнявший рейс из Таллина в один из городов Германии.