СМИ: в аэропорту Таллина была проведена эвакуация после сообщения о бомбе

ТАЛЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Более 200 пассажиров Таллинского аэропорта им. Леннарта Мэри были эвакуированы в субботу утром после ложного сообщения о бомбе. Об этом сообщает интернет-портал Postimees со ссылкой на местную полицию.

По его данным, один из пассажиров заявил о взрывном устройстве, когда проходил регистрацию на стойке. На данный момент полиция задержала этого пассажира и возбудила уголовное дело. Из-за угрозы взрыва из аэропорта были эвакуированы 200 человек, находившиеся в зоне контроля.

Отмечается, что сообщение о бомбе поступило в 5:30 утра местного времени (совпадает с московским), но уже в 6:24 пассажирам вновь разрешили вернуться в аэропорт. В результате инцидента ни один рейс отменен не был.

Этим летом Таллинский аэропорт уже усиливал меры безопасности в связи с террористической угрозой. 25 июля неизвестный угрожал взорвать самолет, выполнявший рейс из Таллина в один из городов Германии.