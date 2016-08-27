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В деревнях на севере Индии из-за наводнения наблюдается нашествие крокодилов

Происшествия
27 августа, 10:47 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 августа. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Небывалое нашествие крокодилов наблюдается из-за наводнения и подтопления берегов Ганга в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Всего за неделю в низинных жилых районах округа Мизапур было обнаружено восемь крокодилов, сообщает в субботу телеканал NDTV.

Последний крупный ганский гавиал длиной около трех метров был обезврежен бригадой егерей и полицейских в деревне Какрад минувшим утром. Одна из местных жительниц, отправившись за молоком в ближайшую лавку, увидела у себя во дворе огромную рептилию. Женщина позвала на помощь соседей, а те обратились в лесоохрану.

Крокодила удалось связать и оттащить к реке, а затем, перерезав веревки, выпустить его в воду. Как отметил представитель лесного департамента, "операция была достаточной сложной - крокодил такого размера опасен и связать его удалось только благодаря помощи местных жителей, не побоявшихся принять участие в отлове хищника".

Гавиалы могут достигать до шести метров в длину и весить до 200 кг. Между тем, как утверждают экологи, при всем своем грозном виде и внушительных габаритах эти рептилии - убежденные сторонники рыбной диеты и потому обычно не представляют опасности для людей и домашнего скота. Из всех крокодилов они проводят больше всего времени в воде, выходя на сушу только для того, чтобы погреться или отложить яйца. В Индии и Непале этих рептилий считают священными, охота на них категорически запрещена.

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