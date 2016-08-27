В деревнях на севере Индии из-за наводнения наблюдается нашествие крокодилов

Мутко: никто в IAAF не поздравил Исинбаеву с избранием в комиссию спортсменов МОКСпорт 27 августа, 11:31
Мутко: Федерация тяжелой атлетики России может лишиться государственной аккредитацииСпорт 27 августа, 11:19
Путин приветствовал участников фестиваля "Спасская башня"Общество 27 августа, 11:00
Мутко: Минспорт РФ подаст иски в суды на авторов, обвинявших Россию в поддержке допингаСпорт 27 августа, 10:38
Российский оркестр выступил на фестивале танго в АргентинеКультура 27 августа, 10:36
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человекПроисшествия 27 августа, 10:31
На Урале представили самую большую в России армию "Звездных войн" из LEGOОбщество 27 августа, 10:20
Eni остановила добычу на платформе Goliat в Баренцевом мореЭкономика и бизнес 27 августа, 10:01
Шувалов считает целесообразным переход к акционерной модели санации банковЭкономика и бизнес 27 августа, 10:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 августа. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Небывалое нашествие крокодилов наблюдается из-за наводнения и подтопления берегов Ганга в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Всего за неделю в низинных жилых районах округа Мизапур было обнаружено восемь крокодилов, сообщает в субботу телеканал NDTV.
Последний крупный ганский гавиал длиной около трех метров был обезврежен бригадой егерей и полицейских в деревне Какрад минувшим утром. Одна из местных жительниц, отправившись за молоком в ближайшую лавку, увидела у себя во дворе огромную рептилию. Женщина позвала на помощь соседей, а те обратились в лесоохрану.
Крокодила удалось связать и оттащить к реке, а затем, перерезав веревки, выпустить его в воду. Как отметил представитель лесного департамента, "операция была достаточной сложной - крокодил такого размера опасен и связать его удалось только благодаря помощи местных жителей, не побоявшихся принять участие в отлове хищника".
Гавиалы могут достигать до шести метров в длину и весить до 200 кг. Между тем, как утверждают экологи, при всем своем грозном виде и внушительных габаритах эти рептилии - убежденные сторонники рыбной диеты и потому обычно не представляют опасности для людей и домашнего скота. Из всех крокодилов они проводят больше всего времени в воде, выходя на сушу только для того, чтобы погреться или отложить яйца. В Индии и Непале этих рептилий считают священными, охота на них категорически запрещена.