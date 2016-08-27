Авиабомба времен Второй мировой войны успешно обезврежена в Берлине

БЕРЛИН, 27 августа. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Советская авиабомба времен Второй мировой войны успешно обезврежена минувшей ночью в Берлине. Об этом в субботу сообщил представитель полиции.

"О проблемах при операции ничего не известно", - сказал он.

В пятницу полиция эвакуировала несколько тысяч человек в радиусе одного км от места опасной находки в столичном районе Пренцлауэр-Берг. Они смогли вернуться в свои дома лишь ночью - примерно в 02:00 (03:00 мск).

Снаряд весом в 100 кг был обнаружен во время строительных работ. Помимо жилых домов были эвакуированы люди из нескольких расположенных в районе посольств и дома престарелых.