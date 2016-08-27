Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожар в типографии на северо-востоке Москвы. Хроника событий

Происшествия
27 августа, 11:55 дата обновления: 27 августа, 12:52 UTC+3
Жертвами ЧП стали 17 человек
Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/ТАСС, архив

На Алтуфьевском шоссе в промзоне произошел пожар. Возгорание на складе типографии возникло около восьми часов утра. Пожар перекинулся на часть соседнего административного здания. Ему был присвоен второй, повышенный номер сложности. Жертвами ЧП стали 17 человек. По предварительным данным, погибшие - мигранты, работавшие и проживавшие там.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
После пожара: чем помочь жителям практически уничтоженного огнем дагестанского села
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
6
Число пострадавших из-за тайфуна "Миндуль" в Японии возросло до 67
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На западе Москвы водитель скрылся после наезда на пешеходов, одна женщина погибла
2
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
3
Мутко: из первоначальной версии доклада Макларена пропала пара страниц
4
Украинские радикалы напали на здание Россотрудничества в Киеве
5
Мутко: результаты россиян на ОИ-2016 могут попытаться дискредитировать
6
Рогозин скептически отнесся к запуску на Украине производства Ан-178
7
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
Темы дня
Реклама