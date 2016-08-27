Пожар в типографии на северо-востоке Москвы. Хроника событий

На Алтуфьевском шоссе в промзоне произошел пожар. Возгорание на складе типографии возникло около восьми часов утра. Пожар перекинулся на часть соседнего административного здания. Ему был присвоен второй, повышенный номер сложности. Жертвами ЧП стали 17 человек. По предварительным данным, погибшие - мигранты, работавшие и проживавшие там.

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