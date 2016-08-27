В горах Грузии спасены туристы из ФРГ и Израиля

ТБИЛИСИ, 27 августа. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Двое иностранных туристов - граждане ФРГ и Израиля - спасены в высокогорном Местийском районе на северо-западе Грузии. Об этом сообщило МВД страны.

По данным ведомства, туристы, направлявшиеся к вершине Тетнулди, в течение трех дней не выходили на связь. "После получения информации об этом сотрудники спасательной службы Агентства по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и вертолет пограничной полиции страны немедленно направились в зону нахождения туристов, - сообщило МВД. - В результате поисково-спасательной операции были обнаружены оба туриста, они на вертолете вывезены в безопасное место, их состояние нормальное".

Тетнулди находится на высоте 2 200 метров над уровнем моря. Местийский район, на территории которого находится вершина, богат уникальными памятниками средневековой архитектуры, которые вместе с живописной природой вызывают в последние годы большой интерес иностранных туристов. С декабря 2010 года в городе Местия работает аэропорт имени царицы Тамары.

Следует отметить, что в течение нынешнего года в горных районах Грузии сотрудниками вышеназванной службы МВД были спасены более 30 иностранных туристов (в том числе и граждане РФ), которые совершали восхождение на разные вершины.