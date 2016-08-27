МЧС: причиной пожара на складе типографии в Москве стала неисправность светильника

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Неисправность светильника стала причиной пожара на складе типографии на северо- востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов.

"Причина пожара установлена с точность практически на 100%. Пожар начался из-за неисправности в светильнике. На складе, где находился светильник, находилось множество легковоспламеняющихся жидкостей и печатной продукции", - сообщил он.

По последним данным, при пожаре погибли 17 человек.