Число жертв землетрясения в Италии возросло до 290 человек

Кибертанкисты и новый виртуальный супершлем: в Екатеринбурге проходит GadgetShowНовости Урала 27 августа, 15:26
Число жертв землетрясения в Италии возросло до 290 человекПроисшествия 27 августа, 14:15
Начальник ОСБ УВД по ЦАО Москвы арестован на два месяцаПроисшествия 27 августа, 13:42
Версия о поджоге на складе в Москве не подтвердиласьПроисшествия 27 августа, 13:38
В Кабардино-Балкарии убит бандглаварь, причастный к террористическим преступлениямПроисшествия 27 августа, 13:03
Аксенов: Крым сможет вернуть себе славу центра российского киноискусстваКультура 27 августа, 12:57
СМИ: премьер Японии пообещал выделить в течение трех лет $30 млрд на развитие АфрикиМеждународная панорама 27 августа, 12:42
Систему ПВО Южного военного округа попробуют прорвать более 30 самолетов и вертолетов ВКСАрмия и ОПК 27 августа, 12:37
Промес продлил контракт с ФК "Спартак" на пять летСпорт 27 августа, 12:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИМ, 27 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Число жертв землетрясения, произошедшего в среду в центральной Италии, достигло 290 человек. Такие данные привел Департамент гражданской защиты.
Большинство погибших - в городе Аматриче, где побывал в субботу президент Италии Серджо Маттарелла.
Медицинская помощь была оказана почти 400 людям. В палаточных городках размещены 2444 человека, лишившиеся крова.
В Асколи-Пичено началась церемония похорон 35 жертв стихии с участием главы государства и представителей высшего руководства страны, включая премьер-министра Маттео Ренци.
Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел в среду в 03:36 по местному времени (04:36 мск), затем последовал второй толчок магнитудой 5,4 и целая серия мощных афтершоков. Землетрясение, затронувшее обширную зону Апеннинского хребта, привело к значительным разрушениям.