Число жертв землетрясения в Италии возросло до 290 человек

РИМ, 27 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Число жертв землетрясения, произошедшего в среду в центральной Италии, достигло 290 человек. Такие данные привел Департамент гражданской защиты.

Большинство погибших - в городе Аматриче, где побывал в субботу президент Италии Серджо Маттарелла.

Медицинская помощь была оказана почти 400 людям. В палаточных городках размещены 2444 человека, лишившиеся крова.

В Асколи-Пичено началась церемония похорон 35 жертв стихии с участием главы государства и представителей высшего руководства страны, включая премьер-министра Маттео Ренци.

Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел в среду в 03:36 по местному времени (04:36 мск), затем последовал второй толчок магнитудой 5,4 и целая серия мощных афтершоков. Землетрясение, затронувшее обширную зону Апеннинского хребта, привело к значительным разрушениям.