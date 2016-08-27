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Число жертв землетрясения в Италии возросло до 290 человек

Происшествия
27 августа, 14:15 UTC+3 /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
Медицинская помощь была оказана почти 400 людям. В палаточных городках размещены 2444 человека
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© EPA/ROBERTO SALOMONE

РИМ, 27 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Число жертв землетрясения, произошедшего в среду в центральной Италии, достигло 290 человек. Такие данные привел Департамент гражданской защиты.

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Большинство погибших - в городе Аматриче, где побывал в субботу президент Италии Серджо Маттарелла.

Медицинская помощь была оказана почти 400 людям. В палаточных городках размещены 2444 человека, лишившиеся крова.

В Асколи-Пичено началась церемония похорон 35 жертв стихии с участием главы государства и представителей высшего руководства страны, включая премьер-министра Маттео Ренци.

Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел в среду в 03:36 по местному времени (04:36 мск), затем последовал второй толчок магнитудой 5,4 и целая серия мощных афтершоков. Землетрясение, затронувшее обширную зону Апеннинского хребта, привело к значительным разрушениям.

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Мощное землетрясение произошло в центральной Италии

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