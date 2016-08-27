В СК считают приоритетной версией пожара в Москве короткое замыкание

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Приоритетная версия причин пожара в здании на Алтуфьевском шоссе - короткое замыкание. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"Приоритетная версия следствия причины возгорания - короткое замыкание, хотя следствие отрабатывает все возможные версии", - сообщила она.
По ее словам, по предварительным данным, пожар начался от люминисцентной лампы, затем пламя распространилось до отдела, где находились товары, предназначенные для погрузки, в том числе горючие материалы.
Жертвами пожара стали 17 человек. Они были гражданами Киргизии и легально работали на сгоревшем предприятии.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности").