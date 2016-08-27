СМИ: в Италии открыты уголовные дела в связи с землетрясением

РИМ, 27 августа. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Одно из районных отделений итальянской прокуратуры объявило об открытии уголовных дел в связи с последствиями землетрясения. Как сообщила газета La Repubblica, идет расследование подробностей крушения 115 зданий в Центральной Италии.

"Это не только вина стихии", - цитирует издание прокурора города Риети Джузеппе Сайеву. Он не называет конкретных подозреваемых, но перечисляет объекты начавшегося расследования: начальная школа, перестроенная в 2012 году, накренившееся здание мэрии, трижды отреставрированная колокольня, похоронившая ребенка под своими обломками, цементные потолки в домах старой кладки, большее количество песка, чем цемента в стройматериалах и т.д.

Поиски тел под обломками продолжаются, одновременно следователи ищут подробные документы на каждое строение, договоры о ремонте, разрешения на работы, чертежи недвижимости, протоколы конкурсов на подряды, списки строителей, прорабов и предпринимателей. "Геологи давно занесли эту зону в список территорий повышенного сейсмического риска", - напомнил прокурор.

Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел в среду в 03:36 по местному времени (04:36 мск), затем последовал второй толчок магнитудой 5,4 и целая серия мощных афтершоков. Землетрясение, затронувшее обширную зону Апеннинского хребта, привело к значительным разрушениям и потере 290 человеческих жизней.