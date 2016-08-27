Движение транспорта в районе пожара на северо-востоке Москвы восстановлено

Кибертанкисты и новый виртуальный супершлем: в Екатеринбурге проходит GadgetShowНовости Урала 27 августа, 15:26
Число жертв землетрясения в Италии возросло до 290 человекПроисшествия 27 августа, 14:15
Начальник ОСБ УВД по ЦАО Москвы арестован на два месяцаПроисшествия 27 августа, 13:42
Версия о поджоге на складе в Москве не подтвердиласьПроисшествия 27 августа, 13:38
В Кабардино-Балкарии убит бандглаварь, причастный к террористическим преступлениямПроисшествия 27 августа, 13:03
Аксенов: Крым сможет вернуть себе славу центра российского киноискусстваКультура 27 августа, 12:57
СМИ: премьер Японии пообещал выделить в течение трех лет $30 млрд на развитие АфрикиМеждународная панорама 27 августа, 12:42
Систему ПВО Южного военного округа попробуют прорвать более 30 самолетов и вертолетов ВКСАрмия и ОПК 27 августа, 12:37
Промес продлил контракт с ФК "Спартак" на пять летСпорт 27 августа, 12:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Движение на съезде с Алтуфьевского шоссе на Сигнальный проезд на северо-востоке Москвы восстановлено.
Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Ранее движение в этом районе было частично ограничено из-за оперативных мероприятий, связанных с пожаром в промзоне на Алтуфьевском шоссе.
"Движение на съезде с Алтуфьевского шоссе на Сигнальный проезд при движении из области, а также на съезде с Сигнального проезда в сторону центра восстановлено",- отметили в департаменте.
По версии следствия, утром в одном из складских помещений, расположенных по Алтуфьевскому шоссе в Москве, произошло возгорание, распространившееся по всей площади четырехэтажного здания. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, четверо были госпитализированы. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших.