Движение транспорта в районе пожара на северо-востоке Москвы восстановлено

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Движение на съезде с Алтуфьевского шоссе на Сигнальный проезд на северо-востоке Москвы восстановлено.

Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Ранее движение в этом районе было частично ограничено из-за оперативных мероприятий, связанных с пожаром в промзоне на Алтуфьевском шоссе.

"Движение на съезде с Алтуфьевского шоссе на Сигнальный проезд при движении из области, а также на съезде с Сигнального проезда в сторону центра восстановлено",- отметили в департаменте.

Пожар в типографии

По версии следствия, утром в одном из складских помещений, расположенных по Алтуфьевскому шоссе в Москве, произошло возгорание, распространившееся по всей площади четырехэтажного здания. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, четверо были госпитализированы. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших.