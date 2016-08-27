Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Два человека, в том числе ребенок, погибли и еще двое пострадали в ДТП под Владимиром

Происшествия
27 августа, 15:38 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 27, августа. /ТАСС
По предварительным данным, водитель ВАЗ, двигаясь по правой полосе в сторону Москвы, уснул за рулем и врезался в находившийся на стоянке Mitsubishi Fuso Canter
Материал из 1 страницы

ВЛАДИМИР, 27 августа. /ТАСС/. Два человека, в том числе трехлетняя девочка, погибли и еще двое, среди которых полуторагодовалый ребенок, пострадали в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе в Петушинском районе Владимирской области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе регионального УМВД.

Смотрите также
Как сократить число ДТП: план правительства и инициативы Госдумы

"В результате ДТП несовместимые с жизнью травмы получили водитель автомобиля ВАЗ-21102 1986 года рождения и девочка трех лет. Пассажиры этого автомобиля, 24-летняя жительница Москвы и полуторагодовалая девочка, с телесным повреждениями были доставлены в ЦРБ города Петушки", - сказали в ведомстве.

По данным пресс-службы, авария произошла в субботу в 06:23 мск на 130 км федеральной автодороги М-7 "Волга". По предварительным данным, водитель ВАЗ, двигаясь по правой полосе в сторону Москвы, уснул за рулем и врезался в находившийся на стоянке Mitsubishi Fuso Canter.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
5
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
4
После пожара: чем помочь жителям практически уничтоженного огнем дагестанского села
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские радикалы напали на здание Россотрудничества в Киеве
2
На западе Москвы водитель скрылся после наезда на пешеходов, одна женщина погибла
3
Мутко: из первоначальной версии доклада Макларена пропала пара страниц
4
Чемпионом мира по игре на воображаемой гитаре стал американец Мэтт Бернс
5
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
6
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
7
Пожар в типографии на северо-востоке Москвы. Хроника событий
Темы дня
Реклама