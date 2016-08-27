Два человека, в том числе ребенок, погибли и еще двое пострадали в ДТП под Владимиром

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ВЛАДИМИР, 27 августа. /ТАСС/. Два человека, в том числе трехлетняя девочка, погибли и еще двое, среди которых полуторагодовалый ребенок, пострадали в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе в Петушинском районе Владимирской области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе регионального УМВД.
"В результате ДТП несовместимые с жизнью травмы получили водитель автомобиля ВАЗ-21102 1986 года рождения и девочка трех лет. Пассажиры этого автомобиля, 24-летняя жительница Москвы и полуторагодовалая девочка, с телесным повреждениями были доставлены в ЦРБ города Петушки", - сказали в ведомстве.
По данным пресс-службы, авария произошла в субботу в 06:23 мск на 130 км федеральной автодороги М-7 "Волга". По предварительным данным, водитель ВАЗ, двигаясь по правой полосе в сторону Москвы, уснул за рулем и врезался в находившийся на стоянке Mitsubishi Fuso Canter.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.