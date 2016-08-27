Погибшие при пожаре на складе типографии в Москве в основном девушки

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Погибшие при пожаре на складе типографии на северо-востоке Москвы в основном девушки, которые там работали. Об этом сегодня сообщил руководитель общественной организации "Киргизское объединение диаспоры Москвы и Московской области" Абдыган Ишакиров.
"Предприятие это - типография, поэтому работали в основном молодые девушки, 20-25 лет им. Практически все погибшие - девушки", - сказал он, отметив, что все в основном приезжали на заработки.
Ранее представитель киргизской диаспоры Турсунбай Курбатбеков, сообщил, что, по предварительной информации, одна из погибших - 16-летняя девушка.
Между тем, как рассказал ТАСС очевидец происшествия, погибшие работали 6 дней в неделю, с одним выходным, график работы был с 8 утра и до 8 вечера.