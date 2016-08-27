Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Погибшие при пожаре на складе типографии в Москве в основном девушки

Происшествия
27 августа, 15:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
Ранее представитель киргизской диаспоры Турсунбай Курбатбеков, сообщил, что, по предварительной информации, одной из жертв 16 лет
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Погибшие при пожаре на складе типографии на северо-востоке Москвы в основном девушки, которые там работали. Об этом сегодня сообщил руководитель общественной организации "Киргизское объединение диаспоры Москвы и Московской области" Абдыган Ишакиров.

"Предприятие это - типография, поэтому работали в основном молодые девушки, 20-25 лет им. Практически все погибшие - девушки", - сказал он, отметив, что все в основном приезжали на заработки.

Ранее представитель киргизской диаспоры Турсунбай Курбатбеков, сообщил, что, по предварительной информации, одна из погибших - 16-летняя девушка.

Между тем, как рассказал ТАСС очевидец происшествия, погибшие работали 6 дней в неделю, с одним выходным, график работы был с 8 утра и до 8 вечера.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
5
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
4
После пожара: чем помочь жителям практически уничтоженного огнем дагестанского села
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские радикалы напали на здание Россотрудничества в Киеве
2
На западе Москвы водитель скрылся после наезда на пешеходов, одна женщина погибла
3
Мутко: из первоначальной версии доклада Макларена пропала пара страниц
4
Чемпионом мира по игре на воображаемой гитаре стал американец Мэтт Бернс
5
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
6
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
7
Пожар в типографии на северо-востоке Москвы. Хроника событий
Темы дня
Реклама