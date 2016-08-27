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Собственники 74 домов, пострадавших от паводка в Ишиме, получили новое жилье

Происшествия
27 августа, 16:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, августа. /ТАСС
акже продолжается строительство нового многоквартирного дома, в который будут переселены жители еще 76 жилых домов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Собственники 74 домов города Ишима Тюменской области, пострадавшие этой весной от сильнейшего за последние 20 лет паводка, получили новое жилье. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе областного правительства.

"Новое жилье уже предоставлено собственникам 74 домов, признанных пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации. Также продолжается строительство нового многоквартирного дома, в который будут переселены жители еще 76 жилых домов, пострадавших от паводка", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в субботу во время рабочей поездки в Ишимский район губернатор Тюменской области Владимир Якушев положительно оценил ход восстановительных работ после паводка.

"Сегодня сложно даже представить, что в апреле все эти дома, социальные объекты находились в воде. Сейчас выполнен ремонт дорог в асфальтобетоном покрытии по ул. Магистральная и Чапаева, отсыпаны щебенкой дороги, подвергшиеся подтоплению, в том числе ул. Курганская. Капитально будет отремонтирована школа номер два города Ишима, оказавшаяся в зоне паводка", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Якушев вручил грамоты и выразил благодарность 13 жителям города, принимавшим активное участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в период паводка и внесших личный вклад в проведение аварийно-восстановительных работ.

В городе Ишиме с населением более 65 тысяч человек этой весной наблюдался самый сложный паводок за последние 20 лет, уровень воды в реке Карасуль достигал отметки в 868 см. Всего были эвакуированы 832 человека. Как сообщали ранее ТАСС в пресс-службе правительства Тюменской области, жители Ишима, чьи дома пострадали во время паводка, получили древесину для ремонта по льготной цене. Также в городе к 2017 году будет построен многоквартирный дом для тех, чье жилье было разрушено паводком.

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