После пожара в Москве госпитализированы четверо киргизских граждан

БИШКЕК, 27 августа. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Четверо граждан Киргизии были госпитализированы в результате произошедшего в Москве пожара в типографии.

Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство республики.

"Трое пострадавших в настоящее время находятся в 36-й больнице Москвы, еще один человек госпитализирован в институт им. Склифосовского", - говорится в сообщении. По данным министерства, состояние здоровья пострадавших - средней тяжести.

"В медицинские учреждения Москвы, где находятся граждане Киргизии, направлены сотрудники посольства республики в РФ, которые изучают вопрос об оказании пострадавшим необходимой помощи", - указали в МИД.

По уточненным данным ведомства, во время пожара в типографии погибли 14 киргизских граждан, еще один скончался по дороге в больницу.