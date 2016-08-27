На северо-востоке Москвы произошел еще один пожар

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС потушили пожар в гаражах на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Пожар на территории гаражного кооператива потушен, сгорели два гаража на площади 40 кв. метров. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что несколько металлических гаражей горят в Сигнальном проезде.

В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек