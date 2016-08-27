На северо-востоке Москвы произошел еще один пожар

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС потушили пожар в гаражах на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
"Пожар на территории гаражного кооператива потушен, сгорели два гаража на площади 40 кв. метров. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.
Причина возгорания устанавливается.
Ранее источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что несколько металлических гаражей горят в Сигнальном проезде.
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек