Четыре человека пострадали в результате падения строительного подъемника в Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Четверо рабочих госпитализированы в результате падения строительного подъемника в Кировском районе Петербурга. Как сообщил в субботу ТАСС представитель ГУ МЧС по Петербургу, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
"Во время работ в люльке находились шесть человек, четверо госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Двоим помощь медиков не понадобилась", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел днем у дома 120 по Ленинскому проспекту.
По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность гидравлики, из-за чего стрела подъемника "сложилась". Двух пострадавших сотрудники МЧС извлекали с помощью гидравлического инструмента.