В московском метро под колесами поезда погибла девушка

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Девушка погибла под колесами поезда в московском метро. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Инцидент произошел в 16:50 мск на станции метро "Бауманская". От полученных травм она скончалась на месте.