Источник: трое погибших и пострадавших в результате крупного пожара в Москве - граждане РФ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Три человека из числа погибших и пострадавших в результате крупного пожара на складе полиграфии на северо-востоке Москвы были гражданами России.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

"Среди погибших и пострадавших, по предварительным данным, трое имели российское гражданство", - сказал источник.

Всего в результате пожара погибли 17 человек - 16 на месте происшествия, еще один в больнице. "По уточненным данным, четыре человека пострадали. Трое из них остаются в больницах, еще одному медицинская помощь оказана амбулаторно", - сообщили в правоохранительных органах.

Кроме троих, остальные погибшие и пострадавшие - граждане Киргизии.