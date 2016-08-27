Источник: трое погибших и пострадавших в результате крупного пожара в Москве - граждане РФ

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Три человека из числа погибших и пострадавших в результате крупного пожара на складе полиграфии на северо-востоке Москвы были гражданами России.
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах столицы.
"Среди погибших и пострадавших, по предварительным данным, трое имели российское гражданство", - сказал источник.
Всего в результате пожара погибли 17 человек - 16 на месте происшествия, еще один в больнице. "По уточненным данным, четыре человека пострадали. Трое из них остаются в больницах, еще одному медицинская помощь оказана амбулаторно", - сообщили в правоохранительных органах.
Кроме троих, остальные погибшие и пострадавшие - граждане Киргизии.