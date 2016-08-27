Трое школьников утонули в озере в Индии при попытке сделать селфи

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 августа. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Трое учащихся 10 класса утонули в озере близ села Шингва в центральной Индии при попытке сделать селфи. Об этом сообщила полиция штата Махараштра.

По данным правоохранительных органов, компания из пятерых мальчиков 15-16 лет вышла на берег небольшого водоема, чтобы отпраздновать день рождения одного из них. Трое встали на краю обрыва над водой, и, пытаясь сделать снимок более выразительным, сорвались в воду и начали тонуть. Двое других бросились на помощь, однако плавать никто из школьников не умел, они не смогли помочь друзьям и чудом выжили сами благодаря тому, что местные жители услышали их крики и спасли их.