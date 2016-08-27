СМИ: индийский сухогруз затонул у берегов Омана

Режим КТО введен в Карабудахкентском районе ДагестанаПроисшествия 27 августа, 21:38
Власти Москвы учредили премию для режиссеров, снимающих фильмы о столицеОбщество 27 августа, 21:20
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболуСпорт 27 августа, 20:22
Корабли КФл провели учения по уничтожению минного заграждения в Каспийском мореАрмия и ОПК 27 августа, 19:23
Пожар на складе типографии в Москве: что известно о ЧП на Алтуфьевском шоссеПроисшествия 27 августа, 19:15
Компания "Аком" начала производство батарей, служащих в три раза дольше импортных аналоговЭкономика и бизнес 27 августа, 19:05
Скандал с участием Райана Лохте сделал АЗС в Рио местной достопримечательностьюСпорт 27 августа, 18:46
Слуцкий: матч с ФК "Томь" выдался для ЦСКА сложным из-за кадровых проблемСпорт 27 августа, 18:08
Лавров обсудил с главой МИД Венгрии международные проблемыПолитика 27 августа, 17:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 августа. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Индийский сухогруз, перевозивший партию коммерческих грузов из ОАЭ, затонул в результате перегруза у берегов Омана близ провинции Джалан Бани Буали, все 11 членов экипажа спасены. Об этом сообщил индийский национальный телеканал NDTV
Сухогруз перевозил 69 транспортных средств, крупные партии шин и моторных масел, а также продукты питания из порта Шардже в ОАЭ. Как полагают представители Королевской полиции Омана, которые с помощью местных рыбаков вовремя подоспели на помощь и спасли индийских моряков, кораблекрушение произошло в результате повреждений, полученных судном из-за сильной перегрузки.