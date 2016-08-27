СМИ: индийский сухогруз затонул у берегов Омана

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 августа. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Индийский сухогруз, перевозивший партию коммерческих грузов из ОАЭ, затонул в результате перегруза у берегов Омана близ провинции Джалан Бани Буали, все 11 членов экипажа спасены. Об этом сообщил индийский национальный телеканал NDTV

Сухогруз перевозил 69 транспортных средств, крупные партии шин и моторных масел, а также продукты питания из порта Шардже в ОАЭ. Как полагают представители Королевской полиции Омана, которые с помощью местных рыбаков вовремя подоспели на помощь и спасли индийских моряков, кораблекрушение произошло в результате повреждений, полученных судном из-за сильной перегрузки.