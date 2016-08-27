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Режим КТО введен в Карабудахкентском районе Дагестана

Происшествия
27 августа, 21:38 UTC+3
"Режим введен в 21.00 мск. В районе идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников", - заявил представитель Оперативного штаба НАК в республике
Материал из 1 страницы
© Александр Демьянчук/ТАСС, архив

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) введен сегодня вечером в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба НАК в республике.

"Режим введен в 21.00 мск. В районе идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в период проведения контртеррористической операции вплоть до особого распоряжения на территории района будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.

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