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Источник: типография арендовала сгоревший на северо-востоке Москвы склад

Происшествия
27 августа, 22:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
"Типография, по предварительным данным, снимала здание у ООО "ЮнивестСтиль", занимающегося недвижимостью", - сообщил ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах
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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Здание склада на северо- востоке Москвы, где в результате пожара погибли 17 рабочих, был арендован типографией "Печатный экспресс" у другой компании. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

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"Типография, по предварительным данным, снимала здание у ООО "ЮнивестСтиль", занимающегося недвижимостью", - сказал источник. Он напомнил, что четыре года назад проводилась последняя плановая проверка на соответствие требованиям пожарной безопасности.

"Серьезных нарушений не было зафиксировано. Но, по уточненной информации, нарекания были. В результате генеральный директор компании - арендодателя, а не самой типографии был привлечен к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности", - сказал источник.

По его словам, генеральный директор типографии "Печатный экспресс" Сергей Москвин на связь не выходит.

В субботу утром в одном из складских помещений, расположенных по Алтуфьевскому шоссе в Москве, произошло возгорание, распространившееся по всей площади четырехэтажного здания. При ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, четверо были госпитализированы. Позднее в больнице скончалась одна из пострадавших. Трое погибших и пострадавших в результате пожара - граждане РФ, остальные погибшие и пострадавшие - граждане Киргизии.

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