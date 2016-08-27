Источник: типография арендовала сгоревший на северо-востоке Москвы склад

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Пожар на складе типографии в Москве: что известно о ЧП на Алтуфьевском шоссеПроисшествия 27 августа, 19:15
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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Здание склада на северо- востоке Москвы, где в результате пожара погибли 17 рабочих, был арендован типографией "Печатный экспресс" у другой компании. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.
"Типография, по предварительным данным, снимала здание у ООО "ЮнивестСтиль", занимающегося недвижимостью", - сказал источник. Он напомнил, что четыре года назад проводилась последняя плановая проверка на соответствие требованиям пожарной безопасности.
"Серьезных нарушений не было зафиксировано. Но, по уточненной информации, нарекания были. В результате генеральный директор компании - арендодателя, а не самой типографии был привлечен к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности", - сказал источник.
По его словам, генеральный директор типографии "Печатный экспресс" Сергей Москвин на связь не выходит.
В субботу утром в одном из складских помещений, расположенных по Алтуфьевскому шоссе в Москве, произошло возгорание, распространившееся по всей площади четырехэтажного здания. При ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, четверо были госпитализированы. Позднее в больнице скончалась одна из пострадавших. Трое погибших и пострадавших в результате пожара - граждане РФ, остальные погибшие и пострадавшие - граждане Киргизии.