В Петербурге частично закрыта дамба из-за повышения уровня воды в Неве

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Комплекс защитных сооружений (КЗС) Петербурга частично приведен в действие из-за штормовой обстановки и повышения уровня воды в реках и каналах города. Об этом сообщает пресс-служба дирекции комплекса.
"С целью уменьшения негативного воздействия от сложившейся в Санкт-Петербурге штормовой обстановки и в связи с повышением уровня воды в реках и каналах города дирекция комплекса защитных сооружений задействовала защитные затворы на водопропускных сооружениях и судопропускном сооружении С-2. Судоходство через главный корабельный фарватер осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Прессслужба отмечает, что после нормализации погодных условий затворы будут приведены в штатное положение.
По данным регионального управления МЧС, в субботу вечером в городе ожидается усиление юго-западного и западного ветра до 19-24 м/с. Высота волн 1-1,5 м. Согласно прогнозу, вода в Неве должна была подняться до уровня плюс 130 см (наводнение фиксируется при плюс 160 см).
Как сообщают очевидцы, частично затопило набережную на Васильевском острове, а сильный ветер повалил несколько деревьев.