Источник: руководство сгоревшего склада в Москве дало недостоверные данные о наличии людей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Администрация сгоревшего склада полиграфии на северо-востоке Москвы изначально предоставила экстренным службам недостоверные сведения о количестве разнорабочих, находившихся внутри, и не дала план горящего здания. Об этом ТАСС сообщили сразу несколько источников в экстренных службах.

"Когда на место прибыли пожарные, администрация заявила, что внутри находятся только три человека. Однако в ходе разведки пожарные обнаружили на одном из этажей 12 человек, просящих о помощи. Все они были спасены. При этом стало понятно, что администрация по каким-то причинам предоставляет недостоверные сведения, и пожарно-спасательные подразделения сразу же бросили все силы на поиск и спасение возможных пострадавших", - отметил источник.

"Но и эта работа была осложнена тем, что администрация склада не предоставила план-схему помещений. В результате пожарным при сильном задымлении и высокой концентрации угарного газа и продуктов горения пришлось обследовать все здание практически наощупь", - сказал источник. По его словам, вопросы вызывает и то, насколько своевременно было обращение в экстренные службы, так как к моменту прибытия пожарных огнем было охвачено уже около 150 кв метров площади. "По предварительным данным, к моменту прибытия пожарных 16 человек, чьи тела были обнаружены позже, были уже мертвы из-за отравления продуктами горения", - сказал источник.

Он пояснил, что когда начинался пожар, 16 человек находились в раздевалке на четвертом этаже, так как должны были заступать на смену. "В здании хранилась и полиграфическая продукция, и лакокрасочные материалы, которые при горении выделяют опасные вещества. Люди просто получили смертельное отравление", - сообщили в экстренных службах. По словам источников, раздевалка находилась в подсобном удаленном помещении, оно оказалось отрезанным очагом пожара, никаких эвакуационных выходов не имело.

"Во время поиска возможных пострадавших пожарные нашли это помещение, но чтобы в него попасть, им пришлось с другой стороны прорубить стену. Но уже никого спасти было нельзя", - рассказал источник.

В субботу утром в одном из складских помещений, расположенных по Алтуфьевскому шоссе в Москве, произошло возгорание, распространившееся по всей площади четырехэтажного здания. При ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, четверо были госпитализированы. Позднее в больнице скончалась одна из пострадавших. Трое погибших и пострадавших в результате пожара - граждане РФ, остальные погибшие и пострадавшие - граждане Киргизии.

Пожар в типографии на северо-востоке Москвы. Хроника событий