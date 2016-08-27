Самолет Southwest Airlines совершил экстренную посадку во Флориде из-за отказа двигателя

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту города Пенсакола (штат Флорида) из-за возникшей во время полета неполадки с одним из двигателей. Об этом сообщил телеканал ABC.

По его данным, борт следовал из Нового Орлеана (штат Луизиана) по направлению в Орландо (штат Флорида). Примерно в середине полета начал отказывать один из двух двигателей воздушного судна. Командир корабля принял решение посадить самолет в ближайшем аэропорту.

Посадка прошла нормально, никто их находившихся на борту 99 пассажиров и пяти членов экипажа не пострадал. Причины неполадки неизвестны.

Компания обещает отправить пассажиров к месту назначения другим рейсом.