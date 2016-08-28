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В Грозном из-за ливней и сильного ветра объявлен режим ЧС

Происшествия
28 августа, 1:10 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 28, августа. /ТАСС
Стихия оставила без крыш три школы, несколько многоквартирных домов, повреждения зафиксированы и в частном секторе
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ГРОЗНЫЙ, 28 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в Грозном из-за ливней и сильного ветра, которые привели к аварийным ситуациям на объектах жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и образования. В мэрии города прошло экстренное совещание.

"В Грозном объявлен режим ЧС и создан оперативный штаб по координации проведения мероприятий и контролю за выполнением неотложных работ на поврежденных объектах города. Ответственные службы будут работать без перерыва до устранения возникших аварийных ситуаций, а утром начнется ремонт поврежденных кровель и заборов", - сказал ТАСС мэр Муслим Хучиев. По его словам, врио главы республики Рамзан Кадыров дал поручение в кратчайшие сроки ликвидировать все последствия разгула стихии.

Стихия оставила без крыш три школы, несколько многоквартирных домов, повреждения зафиксированы и в частном секторе. Нарушена работа ряда линий электропередачи и газоснабжения.

"Часть города осталась без газа, света и воды. Повалены деревья, рекламные щиты, фонарные столбы, из-за большого количества осадков, превышающих расчетную пропускную способность ливневой канализации, на отдельных участках наблюдается подтопление проезжей части. Дал поручение до утра расчистить все городские дороги", - сообщил Хучиев.

В Грозном 28 августа объявлен общегородской субботник.

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