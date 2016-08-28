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Кадыров создал оперативный штаб по ликвидации последствий стихии в Чечне

Происшествия
28 августа, 1:43 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 28, августа. /ТАСС
В настоящее время аварийные бригады приступили к расчистке улиц, восстановлению электроснабжения, ликвидации последствий стихии
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ГРОЗНЫЙ, 28 августа. /ТАСС/. Рамзан Кадыров создал оперативный штаб для ликвидации последствий шквалистого ветра и дождей с грозами. Об этом врио главы Чечни сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Дорогие друзья! Шквалистый ветер и грозовой дождь нанесли серьёзный ущерб республике. По предварительным данным в Грозном полностью сорваны или частично повреждены крыши многоэтажных и индивидуальных домов, больниц, школ, детских садов, административных зданий, повалены сотни деревьев, рекламные щиты и опоры ЛЭП, оборваны провода... К сожалению, не обошлось без жертв. В Грозном от полученных травм скончалась девушка 1995 года рождения. Многочисленные повреждения жилых домов, зданий и сооружений имеются в Надтеречном, Урус-Мартановском и других районах. В Надтеречном повреждены более двадцати частных и один пятиэтажный дома, дом культуры, спорткомплекс. В Урус-Мартане жилые дома и школа. Мною создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихийного явления. Его возглавил первый заместитель председателя правительства ЧР Ибрагим Закриев. В настоящее время аварийные бригады приступили к расчистке улиц, восстановлению электроснабжения, ликвидации последствий стихии. Одновременно уточняется нанесённый ущерб. #Кадыров #Россия #Чечня #Стихия

Фото опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

"Мною создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихийного явления. Его возглавил первый заместитель председателя правительства ЧР Ибрагим Закриев. В настоящее время аварийные бригады приступили к расчистке улиц, восстановлению электроснабжения, ликвидации последствий стихии", - написал Кадыров.

Рамзан Кадыров также подтвердил гибель жительницы Завадского района Грозного в результате обвала плиты в доме.

"По предварительным данным, в Грозном полностью сорваны или частично повреждены крыши многоэтажных и индивидуальных домов, больниц, школ, детских садов, административных зданий, повалены сотни деревьев, рекламные щиты и опоры ЛЭП, оборваны провода. К сожалению, не обошлось без жертв. В Грозном от полученных травм скончалась девушка 1995 года рождения", - сообщил Рамзан Кадыров.

По его словам, ущерб нанесен Надтеречном и Урус-Мартановскому районам Чечни. В настоящее время аварийные бригады приступили к расчистке улиц, восстановлению электроснабжения, ликвидации последствий стихии. Одновременно уточняется размер нанесенного ущерба.

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