На химзаводе в штате Западная Вирджиния произошла утечка хлора

Театр на Малой Бронной впервые представит зрителям "Подлинную историю фрекен Бок"Культура 28 августа, 2:19
Трамп обещает депортировать тысячи нелегалов, совершивших преступления на территории СШАМеждународная панорама 28 августа, 1:18
В Москве в течение ночи будут снесены 107 самовольно возведенных торговых объектовМосква 28 августа, 1:03
На ледоколе-музее "Ленин" появился лучший советский вертолет для АрктикиОбщество 28 августа, 0:54
Патриарх Кирилл в праздник Успения Богородицы совершит литургию в Успенском соборе КремляОбщество 28 августа, 0:13
В России начинается досрочное голосование для жителей труднодоступных районовПолитика 28 августа, 0:05
Жерар Депардье открыл культурный центр в СаранскеКультура 28 августа, 0:02
Автономная колония "Кузбасс": как американские идеалисты развивали советский углепромВ стране 27 августа, 23:38
Протестующие забросали яйцами посольство Украины в МосквеПолитика 27 августа, 22:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Утечка хлора произошла в субботу на химическом предприятии в американском штате Западная Вирджиния, объявлена эвакуация нескольких населенных пунктов. Об этом сообщили представители компании Axiall, которая является владельцем завода, расположенного вблизи города Проктор.
"На химическом предприятии Axiall в округе Маршал дала течь вагоноцистерна с жидким хлором", - говорится в заявлении компании. Из-за испарений над заводом образовалось ядовитое облако, которое движется в южном направлении.
Как отмечается, на месте происшествия работают специалисты и спасательные службы. К настоящему моменту утечку удалось ликвидировать. Как минимум два работника завода пострадали. Они госпитализированы с ожогами легких.
Властям пришлось объявить эвакуацию жителей нескольких населенных пунктов, расположенных рядом с предприятием, а также перекрыть близлежащие автотрассы. Береговая охрана США в целях предосторожности объявила о закрытии для судоходства части протекающей неподалеку реки Огайо.