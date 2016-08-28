На химзаводе в штате Западная Вирджиния произошла утечка хлора

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Утечка хлора произошла в субботу на химическом предприятии в американском штате Западная Вирджиния, объявлена эвакуация нескольких населенных пунктов. Об этом сообщили представители компании Axiall, которая является владельцем завода, расположенного вблизи города Проктор.

"На химическом предприятии Axiall в округе Маршал дала течь вагоноцистерна с жидким хлором", - говорится в заявлении компании. Из-за испарений над заводом образовалось ядовитое облако, которое движется в южном направлении.

Как отмечается, на месте происшествия работают специалисты и спасательные службы. К настоящему моменту утечку удалось ликвидировать. Как минимум два работника завода пострадали. Они госпитализированы с ожогами легких.

Властям пришлось объявить эвакуацию жителей нескольких населенных пунктов, расположенных рядом с предприятием, а также перекрыть близлежащие автотрассы. Береговая охрана США в целях предосторожности объявила о закрытии для судоходства части протекающей неподалеку реки Огайо.