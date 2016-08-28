Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Гонконге шхуна врезалась в паром, перевозивший 300 человек

Происшествия
28 августа, 5:22 UTC+3 ГОНКОНГ /Корр. ТАСС, Александр Зюзин
В результате инцидента одна пассажирка парома получила легкие ранения
Материал из 1 страницы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 августа. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Скоростной паром на подводных крыльях, на борту которого находилось 289 пассажиров и 10 членов экипажа, столкнулся с рыболовецкой шхуной в водах Гонконга. При этом пострадал один человек, сообщила компания-оператор судна.

Инцидент произошел минувшей ночью в пяти км к юго-западу от острова Лантау. Направлявшийся из Макао в Гонконг паром в условиях непогоды задел 15-метровую рыболовецкую лодку, ее экипаж не пострадал. Легкие ранения получила лишь одна пассажирка парома. Он прибыл в пункт назначения с двухчасовой задержкой, после того как специалисты обследовали его корпус на предмет повреждений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Китай
В других СМИ
Реклама
Фото
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
4
После пожара: чем помочь жителям практически уничтоженного огнем дагестанского села
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Протестующие забросали яйцами посольство Украины в Москве
2
СМИ: один военный погиб, трое ранены в результате атаки на турецкие танки в Сирии
3
СМИ: аэропорт в Турции обстрелян ракетами
4
В московском метро под колесами поезда погибла девушка
5
ВМС США получили новую атомную подводную лодку
6
Суд по делу об экстрадиции россиянина Сергея Миронова может пройти 29 августа
7
Режим КТО введен в Карабудахкентском районе Дагестана
Темы дня
Реклама