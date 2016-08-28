В Гонконге шхуна врезалась в паром, перевозивший 300 человек

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 августа. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Скоростной паром на подводных крыльях, на борту которого находилось 289 пассажиров и 10 членов экипажа, столкнулся с рыболовецкой шхуной в водах Гонконга. При этом пострадал один человек, сообщила компания-оператор судна.

Инцидент произошел минувшей ночью в пяти км к юго-западу от острова Лантау. Направлявшийся из Макао в Гонконг паром в условиях непогоды задел 15-метровую рыболовецкую лодку, ее экипаж не пострадал. Легкие ранения получила лишь одна пассажирка парома. Он прибыл в пункт назначения с двухчасовой задержкой, после того как специалисты обследовали его корпус на предмет повреждений.