В Чечне в результате непогоды повреждены более 60 жилых домов

ГРОЗНЫЙ, 28 августа. /ТАСС/. Более 60 жилых домов были повреждены в городе Грозном и населенных пунктах Надтеречного и Урус-Мартановского районов Чеченской республики из-за ливней и сильного ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС по Чечне.

"По состоянию на 01:10 мск 28 августа 2016 года известно, что частично пострадали крыши 9 социально- значимых объектов. В их числе 3 общеобразовательные школы, 2 многофункциональных центра, дом культуры, спорткомплекс, центральный роддом, Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн, а также один из корпусов ЧГТРК "Грозный". Частично повреждены кровли 59 частных и 5 многоквартирных домов, в которых проживают 358 человек, из них 121 ребенок", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в результате частичного обрушения стены в частном доме из-за разгула стихии погибла девушка 1995 года рождения.

Ранее в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Врио главы Чечни Рамзан Кадыров создал оперативный штаб для ликвидации последствий непогоды.

Ураган в Грозном