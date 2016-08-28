Таиланд депортирует россиянина Смольникова, находящегося в международном розыске

БАНГКОК, 28 августа. /ТАСС/. Власти Таиланда депортируют в Москву россиянина Василия Смольникова, ранее задержанного на территории королевства, в ближайшее время. Об этом на пресс-конференции в Бангкоке сообщил глава Иммиграционного бюро генерал-лейтенант Нататорн Просунторн.

"Таиландская сторона подтвердила, что никаких препятствий в выдаче Смольникова не будет. Его депортируют во второй декаде сентября в сопровождении сотрудников российской полиции", - сообщил дипломат. Он также отметил, что задержание Василия Смольникова стало результатом совместной работы российских и таиландских правоохранительных органов при содействии посольства РФ в Таиланде.

Как сообщалось ранее, правоохранительные органы Таиланда по запросу российского национального бюро Интерпола задержали на территории южной провинции Сонгхла гражданина РФ Василия Смольникова.

По данным управлением Следственного комитета РФ по Республике Хакасия, Смольников был учредителем компании "Черногорскотделстрой" и являлся депутатом Черногорского горсовета. Его компания получила подряд на восстановление домов в пострадавшем от пожаров в апреле 2015 года поселке Шира в Хакасии. Следствие подозревает его в хищении части средств, выделенных по контракту.

В феврале в отношении Смольникова было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ ("Присвоение, совершенное в особо крупном размере"), а также по статье 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу в крупном размере"). Затем Черногорский городской суд заочно арестовал его и объявил в международный розыск