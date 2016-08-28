Президент Киргизии поручил оказать поддержку семьям погибших при пожаре в Москве

БИШКЕК, 28 августа. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев поручил правительству оказать необходимую поддержку и помощь семьям погибших во время пожара в российской столице граждан республики. Об этом корр. ТАСС сообщили в пресс-службе главы киргизского государства.

"Президент также выразил соболезнования близким погибших", - сообщили в пресс-службе.

По уточненным данным киргизского МИД, во время произошедшего в Москве пожара погибло 14 граждан Киргизии. "В основном это женщины в возрасте от 18 до 45 лет", - пояснили во внешнеполитическом ведомстве. Еще трое киргизских граждан сейчас находятся в больницах.

В настоящее время сотрудники посольства Киргизии в РФ решают вопрос о вывозе тел погибших на родину. Как ожидается, в воскресенье в центре Бишкека состоится организованная общественными движениями акция в память о погибших в ходе пожара в Москве.

В субботу утром в одном из складских помещений, расположенных по Алтуфьевскому шоссе в Москве, произошло возгорание, распространившееся по всей площади четырехэтажного здания. При ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, четверо были госпитализированы. Позднее в больнице скончалась одна из пострадавших. Трое погибших и пострадавших в результате пожара - граждане РФ, остальные погибшие и пострадавшие - граждане Киргизии.