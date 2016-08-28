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В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за приближающегося циклона

Происшествия
28 августа, 8:50 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Циклон принесет ливневые дожди, которые будут сопровождаться штормовым, а местами ураганным ветром
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ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Штормовое предупреждение объявлено в воскресенье в Приморском крае из-за приближения мощного циклона. По прогнозу непогода будет длиться три дня. Циклон принесет ливневые дожди, которые будут сопровождаться штормовым, а местами ураганным ветром. В заливе Петра Великого ожидается шторм с высотой волн до пяти метров, а на реках края - подъем уровня воды до трех метров, сообщили в краевом гидрометцентре.

"В связи с активизацией циклонической активности над Японским морем и влиянием тайфуна "Лайонрок" в период день 29 августа - день 31 августа, в южной половине Приморского края и на восточном побережье края ожидаются продолжительные сильные дожди. Дожди будут сопровождаться восточным, северо-восточным ветром 13-18 м/с, на побережье порывами до 25-30 м/с, на мысах до 30-35 м/с (ураган)", - сообщает гидрометцентр. Здесь добавили, что в заливе Петра Великого ожидается шторм с высотой волн в четыре - пять метров.

"Продолжительные дожди на реках южной половины Приморья сформируют высокие дождевые паводки с подъемом уровня воды от одного м до трех м, с подтоплением личных подворий, сельхозугодий, с размывами отдельных участков автодорог", - предупреждают краевые гидрологи.

Как уточнили корреспонденту ТАСС в региональном управлении МЧС, силы и средства Приморской территориальной подсистемы РСЧС приведены в повышенную готовность. Все муниципальные образования региона получили штормовые предупреждения. Спасатели рекомендуют всем жителям и гостям края не покидать на время действия штормового предупреждения населенные пункты. Также МЧС распространило памятку для населения о действиях во время наводнений.

Ровно год назад в это время на юг Приморья обрушился тайфун "Гони", затопленными оказались около 500 жилых домов с населением 9,5 тыс. человек, разрушены мосты, дороги, уничтожен урожай. Из зоны паводка пришлось эвакуировать более 350 человек, были развернуты четыре пункта временного размещения граждан. Паводком был уничтожен зоопарк в городе Уссурийск, зверей из которого пришлось вывозить спасателям МЧС на вертолете. Ущерб от паводка составил около 200 млн рублей, из них большая часть (112 млн рублей) - потери аграриев от гибели урожая.

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