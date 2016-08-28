СМИ: семь человек погибли в ДТП с участием автобуса на юго-востоке Турции

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АНКАРА, 28 августа. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли в результате ДТП на юго-востоке Турции, еще восемь пострадали и были госпитализированы. Как сообщила телекомпания CNN Türk, рейсовый автобус столкнулся в воскресенье утром с легковым автомобилем.
Инцидент произошел вблизи города Адыяман. Как сообщается, произошло лобовое столкновение. Автобус выполнял рейс между городами Бинголь и Адыяман.
Других обстоятельств происшествия пока не приводится. Полиция выясняет причины случившегося.