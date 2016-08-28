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Режим ЧС из-за обильных осадков объявлен в Магаданской области

Происшествия
28 августа, 8:58 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина
В связи с этим в селе Клепка Ольского района для граждан, попавших в зону подтопления, развернут пункт временного размещения
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ЯКУТСК, 28 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Режим ЧС регионального характера введен губернатором Магаданской области Владимиром Печеным из-за обильных осадков, которые привели к подтоплению населенного пункта Клепка. Подтоплено 15 дворовых территорий, без электричества остались шесть многоквартирных домов и водозабор. Об этом в воскресенье сообщили в региональном МЧС.

"В области введен режим ЧС регионального характера в связи с обильными осадками и подтоплением населенного пункта Клепка. Такое решение принято губернатором Магаданской области Владимиром Печеным на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Подтоплено 15 придворовых территорий, от электричества отключены шесть многоквартирных домов и водозабор", - отметили в ведомстве.

В связи с этим в селе Клепка Ольского района для граждан, попавших в зону подтопления, развернут пункт временного размещения. Запас продуктов питания, продуктов первой необходимости и медикаментов имеется на 45 суток. Социальной напряженности и жалоб от населения нет. Больных, нуждающихся в срочной медицинской помощи нет.

Также повреждено два участка дорожного полотна на 46 км территориальной автодороги Палатка - Кулу - Нексикан, проезд временно закрыт для всех видов транспорта. Кроме этого на 84 км территориальной автодороги Магадан - Балаганное - Талон проезд возможен только на высокопроходимой технике. С обеих сторон размытых участков выставлены посты ГИБДД. Скопление техники отсутствует. Для обеспечения проезда проводятся работы по заготовке скального грунта и проведению отсыпки.

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