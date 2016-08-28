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В Дагестане задержаны двое подозреваемых в пособничестве боевикам

Происшествия
28 августа, 9:03 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 28, августа. /ТАСС
У задержанных дома были найдены гранаты
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МАХАЧКАЛА, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур задержали двух предполагаемых пособников боевиков в Карабудахкентском районе Дагестана, где вечером 27 августа был введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

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Режим КТО введен в Карабудахкентском районе Дагестана

"В селе Уллубийаул в ходе проведения оперативных мероприятий в рамках КТО были задержаны двое пособников боевиков, у которых дома были найдены боеприпасы (гранаты). Помимо этого, ночью в лесу недалеко от этого села неизвестный открыл стрельбу по силовикам, прочесывавшим местность", - сообщил источник.

По его словам, в результате стрельбы жертв и пострадавших нет, стрелявший скрылся, бросив автомат, его поиски продолжаются.

Режим КТО был введен в Карабудахкентском районе Дагестана 27 августа в 21:00. На территории района силовики проводят оперативные мероприятия по поиску боевиков и их пособников.

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