В Дагестане задержаны двое подозреваемых в пособничестве боевикам

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МАХАЧКАЛА, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур задержали двух предполагаемых пособников боевиков в Карабудахкентском районе Дагестана, где вечером 27 августа был введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.
"В селе Уллубийаул в ходе проведения оперативных мероприятий в рамках КТО были задержаны двое пособников боевиков, у которых дома были найдены боеприпасы (гранаты). Помимо этого, ночью в лесу недалеко от этого села неизвестный открыл стрельбу по силовикам, прочесывавшим местность", - сообщил источник.
По его словам, в результате стрельбы жертв и пострадавших нет, стрелявший скрылся, бросив автомат, его поиски продолжаются.
Режим КТО был введен в Карабудахкентском районе Дагестана 27 августа в 21:00. На территории района силовики проводят оперативные мероприятия по поиску боевиков и их пособников.