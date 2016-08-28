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Один человек погиб в Барнауле из-за пожара на складе

Происшествия
28 августа, 9:39 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 28, августа. /ТАСС
Площадь пожара составила около 500 кв. метров
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БАРНАУЛ, 28 августа. /ТАСС/. Один человек погиб во время пожара, возникшего в складском помещении в Барнауле. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о возгорании на складе оконной продукции поступило в 10:55 по местному времени (6:55 мск), ликвидировано открытое горение в 12:02 (8:02 мск). "Площадь пожара составила около 500 кв. метров. Был обнаружен один погибший", - сказал собеседник агентства.

Сейчас на месте продолжается работа по тушению очагов горения, разбор завалов. Причины происшествия устанавливаются.

СК начал проверку

Следственные органы в Барнауле начали проверку по факту пожара на складе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю.

"На месте выехала следственная группа. В настоящее время по факту происшествия проводится доследственная проверка", - сказали в ведомстве.

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