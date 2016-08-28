СМИ: в Киеве обнаружен мертвым российский журналист Александр Щетинин

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Российский журналист Александр Щетинин был обнаружен мертвым в воскресенье ночью в собственной квартире в Киеве. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Щетинина обнаружили на балконе его друзья, которые пришли поздравить его с днем рождения. Он сидел на стуле с огнестрельным ранением в голову (под стулом лежал пистолет)", - отмечается в сообщении.

По данным украинских СМИ, дело пока рассматривается как самоубийство, так как одному из близких Щетинин якобы отправил электронное письмо, в котором сообщалось о намерении совершить самоубийство.

Александр Щетинин - российский журналист, основатель информационного агентства "Новый Регион".