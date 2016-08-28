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На юге Индии с рельсов сошли 12 вагонов пассажирского экспресса

Происшествия
28 августа, 9:44 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито
В результате инцидента пострадали свыше 30 пассажиров
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 августа. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. 12 вагонов пассажирского экспресса, следовавшего из города Тривандрум (Тируванантапурам) в город Мангалор, сошли в воскресенье с рельсов в результате разрушения путей в расположенном на юге Индии штате Керала. Как сообщили местные власти, в результате инцидента пострадали свыше 30 пассажиров.

По данным диспетчерских служб, авария произошла в 02:55 по местному времени близ станции Карукутти, в округе Эрнакулам, в 170 км от Тривандрума. Вагоны не опрокинулись.

В результате инцидента были повреждены соседние пути. В настоящее время бригады рабочих ликвидируют последствия ЧП.

По предварительным данным, железнодорожные пути были повреждены на 200-метровом участке. Начато расследование.

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